Cancro - cellule tumorali potrebbero autodistruggersi

Pubblico questo video, perché, qualora quanto in esso contenuto fosse scientificamente provato, la battaglia contro il cancro, malattia del secolo, potrebbe in un prossimo futuro essere vinta.

Questo articolo, scritto non lo nego con tanta speranza nel cuore, vorrebbe essere uno sprone per far si che coloro che sono professionisti del settore, ricercatori o medici specializzati, possano esprimersi liberamente, con responsabilità, coerenza e professionalità, circa la veridicità e/o l'autenticità di questa terapia, all'apparenza promettente.

I Media, e le case farmaceutiche, sembra non vogliano dare risalto a questa notizia; gli interessi che circondano le possibili cure per il cancro, sono incalcolabili.

Con questo articolo, non desidero prendere alcuna posizione, ma semplicemente, cercare da chi di dovere, risposte certe, che non deludano coloro che stanno lottando con il cancro con tutte le loro forze, ne tantomeno dare loro delle false speranze.

L'immobilismo di parte dei media e l'omertà di alcuni personaggi preposti al controllo delle informazioni scientifiche, possono soltanto creare disagi all'opinione pubblica attenta, obiettiva ed interessata.

Dopo tante "Bufale" che vivono e si moltiplicano nel web, cerchiamo di chiedere con forza, da coloro che possono e devono, risposte chiare e chiarificatrici.

Piero B.