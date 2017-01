ll “maschicidio” in Italia rappresenta un fenomeno, di cui non si sente parlare molto, eppure gli ultimi dati a disposizione dimostrano come la questione sia sempre più in aumento. Difatti, secondo le ultime statistiche risulta che circa il 15% dei mariti italiani è stato vittima di violenza psicologica! E’ da specificare, inoltre, che spesso gli uomini non denunciano i maltrattamenti, perché provano un senso di vergogna e di colpa, per la loro “debolezza”, che li porterebbe ad essere vitti...

Read more...